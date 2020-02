Messico: Lopez Obrador, su lotta a criminalità pena di morte "non è una soluzione" (6)

- A metà febbraio la Camera dei deputati ha approvato una riforma del codice penale che indurisce le pene per i reati di violenze di genere, aumenta fino a 65 anni il carcere per il femminicidio, cinque anni in più della precedente normativa. La legge, passata con 451 voti favorevoli e uno contrario, prevede per il femminicidio una pena minima di 45 anni - contro i 40 precedenti - e sanzioni economiche comprese tra mille e millecinquecento giorni di salario minimo (l'equivalente di poco meno di 10 dollari al giorno). La Camera ha anche aumentato le pene previste per abuso sui minori di 15 anni, dal precedente intervallo di 6-13 anni all'attuale di 10-18 anni. Il provvedimento, discusso nel pieno di una polemica legata alla recrudescenza del reato, deve passare ora al Senato per l'approvazione e l'eventuale promulgazione. (segue) (Mec)