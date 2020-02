Coronavirus: appello di Allasia ai piemontesi, informatevi solo attraverso canali ufficiali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La modalità costruttiva con cui si sta affrontando in Piemonte l’emergenza è il frutto dell’ottimo lavoro di squadra che coinvolge numerosi operatori. A loro va il mio sentito ringraziamento per lo spirito di sacrificio e la professionalità in un lavoro che li vede impegnati da sabato, senza sosta - aggiunge il presidente del Consiglio regionale - . Penso in particolare al personale sanitario, a quello della Protezione civile, ai numerosi volontari che stanno prestando assistenza così come ai funzionari dell’amministrazione che supportano a livello informativo i cittadini”. (Rpi)