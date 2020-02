Coronavirus: Borrelli (Protezione civile), no informazioni su minori contagiati

- Sui casi di bambini contagiati dal coronavirus, "ne ho letto dai siti ma non disponiamo di informazioni ufficiali". Così il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del virus in Italia. "Vi pregherei - ha detto rivolgendosi ai giornalisti - di fare attenzione. Non so da dove escano queste informazioni e se non sono verificate è bene, secondo me, che non siano prese in considerazione. Almeno io non le prendo in considerazione. Quindi, quando avremo una informazione su questo, ed io l'ho chiesta, ve la daremo", ha aggiunto. (Rin)