Coronavirus: conferenza stampa Fontana annullata per verifiche su dipendente regionale

- L'Ufficio stampa della Regione Lombardia comunica che, poiché sono in corso alcune verifiche sanitarie su un dipendente regionale che ha avuto contatti con l'Unità di crisi che sta coordinando l'emergenza Coronavirus, in ottemperanza delle linee guida del ministero della Salute, la conferenza stampa è annullata. Seguirà un comunicato con gli aggiornamenti della giornata. (Com)