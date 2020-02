Coronavirus: deputati FI, totale fiducia in sanità veneta

- I deputati veneti di Forza Italia Raffaele Baratto, Dario Bond, Renato Brunetta, Marco Marin, Lorena Milanato, Pierantonio Zanettin, sottolineano che "oggi - negli interventi che abbiamo fatto in aula alla Camera dei deputati nella discussione del decreto legge sulla emergenza sanitaria che c'è in questo momento anche in Veneto -, relativamente al coronavirus, abbiamo ribadito la nostra totale fiducia nei confronti della sanità veneta". Nel ribadire che la nostra è senza dubbio una sanità d'eccellenza, continuano in una nota, "abbiamo anche voluto ringraziare medici, infermieri, farmacisti, Forze dell'ordine, protezione civile, esercito per l'insostituibile e indefesso lavoro che stanno facendo. I veneti devono sapere che nelle strutture sanitarie della loro regione trovano una professionalità e una umanità che non è seconda a nessuno in Italia, in Europa e nel mondo".(Com)