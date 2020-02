Croazia: confermato terzo caso di coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Croazia è stato oggi confermato il terzo caso di coronavirus, a un giorno dalla scoperta della prima persona contagiata. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", la conferma è arrivata dalla clinica per le malattie infettive di Zagabria. L'istituto ha annunciato che si tratta di un uomo che lavora a Parma. Il primo caso riguarda un giovane uomo che si è recato a Milano per assistere a una partita di calcio, mentre il secondo caso è stato riscontrato nel fratello. Il ministro dell'Interno croato Davor Bozinovic ha affermato che "sono state date istruzioni alle autorità regionali sull'organizzazione e la messa in funzione di servizi di quarantena".(Zac)