Municipio Roma IX: Lega, serve più sicurezza in quartiere Mezzocamino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere della Lega del IX municipio di Roma, Piero Cucunato, ha inviato al presidente Dario D'Innocenti "una richiesta per far chiarezza sugli impegni presi per garantire più sicurezza e maggior controllo del territorio" in particolare nel quartiere Torrino Mezzocammino "uno spazio abitato da oltre 20 mila residenti, con continui reati come furti nelle abitazioni, di auto e ripetuti eventi di micro criminalità che avvengono in un comprensorio vasto e poco tutelato". In una nota Cucunato spiega: "I cittadini sono rammaricati e preoccupati. Continueremo a chiedere maggiori risorse di uomini e mezzi, unitamente alla progettazione di un punto fisso o mobile di Polizia locale sollecitando organi competenti, Municipio, Roma Capitale e Prefettura". (Com)