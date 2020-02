Donbass: ministro Esteri ucraino, entro un mese incontro con omologhi Formato Normandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri dei paesi del Formato Normandia si incontreranno entro un mese. Lo ha affermato il capo della diplomazia ucraina Vadym Prystaiko, ripreso dall’agenzia di stampa “Unian”. Il lavoro sul prossimo incontro dei consiglieri politici dei paesi del Formato Normandia (Russia, Ucraina, Francia e Germania) è in fase di preparazione “a tutti i livelli”. Prystaiko ha detto di essere in contatto con la controparte tedesca per il prossimo incontro fra i ministri degli Esteri del formato negoziale per la risoluzione del conflitto nel Donbass. (Res)