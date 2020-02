Coronavirus: opposizioni contro sindaco Sala, assente in aula per registrare video Facebook

- Continuano le polemiche dell'opposizione di centrodestra al Consiglio comunale di Milano contro il sindaco Giuseppe Sala, assente durante la seduta di oggi che deve discutere il Bilancio, a cui sono stati presentati anche degli emendamenti, per favorire le categorie penalizzate dall'emergenza coronavirus. Durante la riunione dei capigruppo, in una sospensione della seduta, il primo cittadino ha infatti pubblicato sui social un video registrato nel suo ufficio al primo piano di Palazzo Marino. Al termine della sospensione, il capogruppo di Milano Popolare Matteo Forte, ha sfruttato il momento in cui doveva relazionare l'Aula sulla riunione, per osservare sarcastico: "Chiedo scusa per quanto successo oggi, sono rammaricato, ho ingiustamente attaccato il sindaco per la sua assenza in Aula. Ingiustamente, perché adesso ho capito che era impegnato in cose di una certa importanza in un momento di emergenza, come registrare un video su Facebook. Quindi sono davvero dispiaciuto se ho attaccato la scelta del sindaco di non scendere di un piano, magari per dire le stesse cose che ha detto nel video nella solennità dell'aula, dando la possibilità ai consiglieri di discutere attraverso un voto anche dei documenti che magari possono aiutare la giunta", ha detto Forte. "Però - ha aggiunto - capisco che nell'era del populismo anche chi si fregia di essere anti-populista debba ricorrere a questi mezzi social, proprio per evitare quella scocciatura che sono le assemblee rappresentative". (segue) (Rem)