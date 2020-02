Coronavirus: opposizioni contro sindaco Sala, assente in aula per registrare video Facebook (2)

- "Il sindaco è indisponibile a venire a parlare con noi ma è disponibile a fare dei video su Facebook? Mi aspettavo del buon gusto", ha attaccato poi il consigliere della Lega Gabriele Abbiati, ricordando che "il regolamento del Consiglio comunale di Milano dice che il sindaco quando non può essere presente in aula deve dare delle giustificazioni". La leghista Laura Molteni ha poi chiesto in aula se "a Palazzo Marino esista una panic room", in cui il sindaco sia impegnato. "Se c'è un pericolo tale per cui il primo cittadino non se la sente di essere presente tra noi e discutere il bilancio, dando le sue determinazioni, vorrei chiedere se il prossimo Consiglio comunale si può svolgere in videoconferenza", ha poi proposto provocatoriamente la consigliera. (Rem)