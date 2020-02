Coronavirus: Simeone (FI), numeri intasati, potenziare linee telefoniche

- I numeri indicati dalla Regione Lazio, relativamente all'emergenza Coronavirus, sono intasati, occorre potenziare le linee telefoniche. Lo dichiara, in una nota, il capogruppo di Forza Italia al consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, Giuseppe Simeone. "Occorre essere chiari con i cittadini ed impedire che si creino situazioni di caos. Condivido la preoccupazione del consigliere Cangemi sulla necessità di dare informazioni precise e reali attraverso i numeri indicati dalla Regione Lazio, relativamente all’emergenza Coronavirus - afferma Simeone -. Ho peraltro avuto modo di verificare personalmente sulle difficoltà esistenti e giustamente già segnalate dal collega. Si registrano purtroppo problemi sulle linee che tendono ad intasarsi. Nonostante le rassicurazioni dell’assessore D’Amato ieri in commissione Sanità, chiedo un potenziamento immediato delle linee, perché occorre rispondere con la massima precisione alle domande degli utenti sul virus e nel più breve tempo possibile. In particolare - conclude Simeone - i cittadini tornati da luoghi dove si sono registrati contagi devono ricevere le informazioni necessarie sulle misure precauzionali da assumere".(Com)