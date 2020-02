Coronavirus: domani Giani presenta legge regionale anti-sciacalli in Toscana

- Domani alle 12, nel suo studio in palazzo del Pegaso a Firenze, il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, presenterà la proposta di legge anti sciacallaggio in relazione all’emergenza per il coronavirus di questi giorni. La notizia in un comunicato del consiglio stesso. (Ren)