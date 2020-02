Coronavirus: 745 le mascherine sequestrate dalla Polizia Locale di Milano, 4 gli ordini di allontanamento

- Salgono a 745 le mascherine sequestrate e a quattro gli ordini di allontanamento emessi nella giornata di oggi dai Nuclei Tutela Trasporto Pubblico e Antiabusivismo della Polizia locale di Milano che sono intervenuti per contrastare la vendita abusiva di presidi sanitari non conformi. I servizi proseguiti nel pomeriggio hanno portato infatti al sequestro di ulteriori 35 pezzi nella stazione metropolitana di Cadorna e di oltre 410 pezzi in piazza Argentina, che si sono aggiunti alle 300 mascherine rinvenute nella prima parte della giornata tra le stazioni di Porta Genova, Romolo e Loreto. Le mascherine venivano vendute ad un prezzo di 4/5 euro l'una e agli indagati sono state comminate sanzioni per un totale di 15.000 euro. (Rem)