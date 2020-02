Coronavirus: Zoffili (Lega), in aeroporto necessari controlli anche alle partenze

- Eugenio Zoffili, deputato della Lega e presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, informa di aver presentato oggi alla Camera "un emendamento, purtroppo bocciato dalla maggioranza, per migliorare la sicurezza sanitaria per chi si sposta in aereo". Zoffili, quindi, spiega in una nota: "Ho chiesto che i controlli con il termoscanner sui passeggeri dei voli nazionali vengano effettuati non solo all'uscita degli aeroporti, ma anche all'imbarco, perché altrimenti una persona malata può contagiare i passeggeri, l'equipaggio e le persone con le quali viene nel frattempo in contatto all'arrivo nelle aerostazioni. Ho ricordato le parole del professor Ricciardi, componente del Consiglio esecutivo dell'Oms, ex presidente dell'Istituto superiore di sanità e ordinario di Igiene alla Cattolica, il quale afferma che lo stop ai voli diretti da e per la Cina è stato inutile e non basato su evidenze scientifiche come la misurazione della temperatura negli aeroporti e che sarebbe stato invece fondamentale isolare tutti i possibili casi sospetti a partire da quelli che sono arrivati dalla Cina dove tra l'altro il blocco dei voli non ha consentito di controllare chi è arrivato con i voli di scalo". Il deputato del Carroccio ricorda infine che il suo partito dalla fine di gennaio ha chiesto "la sospensione temporanea dell'accordo di Schengen per poter controllare adeguatamente le persone che arrivavano in Italia dalla Cina anche attraverso i confini terrestri e altri canali, ma il presidente Conte ha detto sempre no e contestato la nostra richiesta di buonsenso. Ormai - conclude -purtroppo è tardi, la misura andava adottata prima".(Com)