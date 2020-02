Brasile: la borsa di San Paolo perde oltre il 5 per cento, dollaro ed euro alle stelle

- Il mercato finanziario in Brasile reagisce negativamente alla notizia del primo caso di coronavirus registrato nel paese. Intorno alle ore 11,30 di questa mattina (nel primo pomeriggio in Italia), nel primo giorno di riapertura della borsa dopo la pausa per il carnevale, il ministero della Salute ha confermato di aver registrato il primo caso di contagio da Covid-19 nella città di San Paolo. L'indice azionario Ibovespa, che in mattinava fluttuava intorno alla parità ha iniziato a perdere terreno segnando, alle 14,32 – 5,9 a 107.883 punti base. L'Ibovespa aveva chiuso lo scorso venerdì aveva chiuso a -0,79 a 113.681 punti base. A causa del crollo il dollaro americano si è apprezzato raggiungendo un valore di 4,44 real. L'euro è scambiato invece a 4,83 real. (segue) (Brb)