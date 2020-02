Brasile: la borsa di San Paolo perde oltre il 5 per cento, dollaro ed euro alle stelle (3)

- Come detto il governo ha confermato che il cittadino di San Paolo tornato dall'Italia nei giorni scorsi è il primo brasiliano a risultare ufficialmente contagiato dal coronavirus. L'uomo, 61 anni, era stato trovato positivo al primo test condotto "in tempo reale" dagli specialisti dell'ospedale israelita Albert Einstein, la sera del 24 febbraio. La controprova che il governo ha sollecitato all'ospedale Adolfo Lutz ha dato esito positivo. Il ministro Luiz Henrique Mandetta ha ricordato che il paziente era tornato in patria senza sintomi e solo dopo alcuni giorni era ricorso alle strutture mediche denunciando sintomi associabili alla Covid-19. Si tratta del primo caso di contagio accertato di Coronavirus in America latina. (segue) (Brb)