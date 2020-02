Albania: morta a 99 anni la vedova dell'ex dittatore comunista Enver Hoxha

- E' morta oggi a Tirana Nexhmije Hoxha, 99 anni, vedova dell'ex dittatore comunista Enver Hoxha. La notizia è stata resa nota dal figlio Ilir Hoxha, il quale in un post su Facebook ha scritto di sentirsi "fiero del nome e dell'opera di mia madre, che ha dedicato la vita alla liberazione del paese e alla ricostruzione di una nuova Albania". Enver Hoxha è stato alla guida del paese per oltre 40 anni, fino alla morte nel 1985. La vedova, un alto funzionario del regime comunista, ha difeso sempre, fino all'ultimo, il proprio marito e la dittatura imposta da Hoxha, una delle più feroci in Europa. Dopo la caduta del regime comunista nel 1991, Nexhmije è stata arrestata e poi condannata per abuso dei fondi statali al tempo del regime. Dopo 5 anni passati in carcere, la vedova ha vissuto in una modesta abitazione in periferia di Tirana. "E' morto un boia degli albanesi, che non è stata mai condannata per i suoi crimini", ha dichiarato il presidente dell'associazione degli ex detenuti politici del regime Besim Ndregjonaj. (Alt)