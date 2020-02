Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, giovedì 27 febbraio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1170m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: avvio di giornata soleggiato ovunque, ma con rapida tendenza ad aumento delle nubi e a seguire precipitazioni sulle zone alpine di confine, specie VDA e Ossola. Neve a quote basse, probabilmente fino a fondovalle in Valle d'Aosta. Piovaschi sparsi non esclusi anche sullo spezzino. Altrove in prevalenza asciutto. Clima freddo all'alba, con gelate in Valpadana. Ventilazione vivace in quota, debole nei bassi strati. Mar ligure mosso. (Rpi)