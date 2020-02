Speciale infrastrutture: Open Fiber, rispetteremo piano di cablaggio in fibra entro il 2022

- In attesa del consiglio di amministrazione di Tim di domani, che dovrebbe dare avvio all’operazione strategica di acquisizione di Open Fiber, il titolo Telecom ha avuto oggi una delle migliori performance a Piazza Affari. Ha chiuso con un aumento del 3,8 per cento e un volume di scambi forte. Domani il cda dovrebbe valutare l’offerta del fondo statunitense di private equity Kkr (ex Kohlberg Kravis Roberts & Co). L'offerta, se accolta, consentirebbe di ridurre il debito di Tim, in modo funzionale all’operazione di aggregazione con Open Fiber. Ma l’operazione potrà eventualmente decollare soltanto a metà marzo, dopo l’approvazione del bilancio Tim e quindi il varo del nuovo piano industriale. Open Fiber, joint venture tra Enel e Cassa depositi e prestiti, intanto resta impegnata nella realizzazione della cablatura della Penisola e nella semplificazione delle procedure burocratiche per il completamento delle gare per la banda ultralarga in fibra. Alla fine dell’anno scorso, seguendo le indicazioni di Infratel (società in house del Mise) Open Fiber ha già raggiunto con la fibra ottica, attraverso bandi comunali, 8 milioni di abitazioni, di cui 5,7 milioni in aree urbane e 2,3 milioni nelle cosiddette “aree bianche”. Seguendo la classificazione territoriale dell’Agenda digitale europea le “aree bianche” sono quelle nelle quali nel medio periodo, ovvero nel prossimo triennio, non esiste un reale appeal per gli operatori privati nell’investimento sulla banda ultralarga. Si tratta di piccoli centri, aree isolate, zone montane. In quanto operatore privato, Open Fiber, ha dispiegato la fibra (Ftth, fiber to the home) anche nelle “aree nere”, quelle più commerciali. Adesso ha in progetto di portarla anche in alcune “aree grigie”, dove si concentra il tessuto delle piccole e medie imprese italiane, in modo da completare l’infrastruttura ad una velocità di collegamento pari a 1 Gigabit al secondo. Le “aree grigie” rappresentano un terzo del territorio italiano. La società di cui è amministratore delegato Elisabetta Ripa intende completare il piano per il “roll out” della rete Ftth e avviare la commercializzazione nei Comuni oggetto dei bandi, sempre su indicazione di Infratel, entro il 2022. Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli nei mesi scorsi aveva ricordato che sulla banda ultralarga i cantieri sono in ritardo. Più recentemente il ministro dell’Innovazione digitale, Paola Pisano, si è impegnata a definire un bando per le “aree grigie” entro quest’estate. (Rin)