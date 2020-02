Venezuela-Onu: ministro Esteri incontra Bachelet, cooperazione in rispetto diritto internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Venezuela, Jorge Arreaza, ha incontrato oggi a Ginevra l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet. Lo riferisce il ministero degli Esteri venezuelano in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. Nel corso dell'incontro si è ratificata "la volontà di cooperare con tutti i meccanismi delle Nazioni Unite, nel quadro del rispetto del diritto internazionale". Il bilaterale arricchisce l'agenda degli incontri che Arreaza sta sostenendo a margine del Consiglio diritti umani. In giornata il ministro ha incontrato - tra gli altri - il presidente della Croce Rossa Internazionale (Cicr), Peter Mauer, per discutere "accordi di cooperazione" a beneficio della popolazione venezuelana. (segue) (Brb)