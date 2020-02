Venezuela-Onu: ministro Esteri incontra Bachelet, cooperazione in rispetto diritto internazionale (8)

- Da ultimo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito che la sua amministrazione continuerà ad adottare sanzioni contro il governo di Nicolas Maduro. Il capo dello stato ha parlato durante una conferenza stampa nel corso della sua visita di stato a Nuova Delhi. “Quello che sta accadendo in Venezuela è molto triste. Le persone stanno morendo di fame in un paese che era molto ricco 20 anni fa. Oggi non hanno acqua, cibo, medicine (…). Guardiano a quello che accade in Venezuela con molta attenzione”, ha detto Trump, confermando la possibilità di ulteriori sanzioni. (segue) (Brb)