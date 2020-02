Venezuela-Onu: ministro Esteri incontra Bachelet, cooperazione in rispetto diritto internazionale (9)

- L'Alto commissario aveva stilato a luglio 2019 un rapporto sulla situazione dei diritti umani, definito da Caracas, "non obiettivo" e schierato su posizioni che sarebbero state dettate dall'amministrazione Usa di Donald Trump. A inizio settembre Bachelet aveva aggiornato il rapporto denunciando un rapido deteriorarsi della situazione economica e sociale nel paese. Il ministro degli Esteri venezuelano, Arreaza, aveva confermato le critiche al rapporto ma ribadita la volontà a cooperare con l'agenzia onusiana. "Abbiamo confermato la nostra posizione rispetto al suo rapporto pieno di errori e privo di rigore. Ciononostante, confermiamo l'intenzione di continuare a cooperare con il suo ufficio e lavorare assieme per la difesa dei diritti umani in Venezuela e nel mondo", ha scritto Arreaza sul proprio profilo Twitter. Caracas ha più volte criticato il lavoro svolto dall'agenzia onusiana denunciando "mancanza di rigore" e la ripetizione di accuse in gran parte formulate dal governo degli Stati Uniti. (segue) (Brb)