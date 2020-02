Ostia: piano utilizzo arenili arriva in commissione, ma consiglieri non votano, attendiamo Municipio

- Dopo tanta attesa il Piano d'utilizzo degli arenili di Roma Capitale (Pua) è arrivato oggi pomeriggio nelle commissioni capitoline competenti (Commercio e Urbanistica). Entrambe le commissioni però hanno rinviato l'espressione di parere in attesa del via libera del Municipio X, l'unico territorio interessato dal piano, dove il documento è ancora bloccato. Riqualificazione delle spiagge, valorizzazione degli edifici storici, individuazione e liberazione di assi e varchi, riconfigurazione del costruito, spiagge libere e libere con servizi su tutto il litorale per almeno il 35 per cento del totale dei metri di arenile libero, abbattimento del 'lungomuro' con recupero della vista sul mare e realizzazione di una passeggiata lineare libera da ombrelloni e sdraio tra la battigia e le prima file attrezzate larga almeno un quarto della spiaggia, principali temi oggetto del provvedimento. (segue) (Rer)