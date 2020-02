Ostia: piano utilizzo arenili arriva in commissione, ma consiglieri non votano, attendiamo Municipio (2)

- Il piano è stato illustrato ai consiglieri capitolini dall'ingegnere Francesca De Luca del dipartimento Urbanistica che ha spiegato come il Pua "non sia uno strumento urbanistico, ma un regolamento di utilizzo delle aree del Demanio marittimo con finalità turistico-ricreative nel territorio di Roma Capitale". Il piano prevede la suddivisione del litorale in quattro settori in base alle loro caratteristiche - settore foce del Tevere, settore urbano (il centro storico di Ostia), settore ricreativo-sportivo-naturalistico, settore naturalistico - a loro volta divisi in ambiti di circa 1 chilometro di lunghezza l'uno, a parte i 2 chilometri dei settori naturalistici di Capocotta e Castelporziano. Tra i capisaldi del piano c'è anche un punto che farà sicuramente discutere. La tutela degli edifici balneari storici di cui 7 di valore architettonico e 15 con valore testimoniale. "In base a quali criteri sono stati indicati questi stabilimenti? Questa roba è una porcata", attacca il consigliere del Pd Giovanni Zannola. Gli edifici balneari storici con valore architettonico inseriti nel Pua sono Lido, Capanno ex Duilio, Plinius, Belsito, Lega Navale, Kursaal e Vecchia Pineta. Gli edifici balneari con valore testimoniale sono invece Stabilimento Arcobaleno Beach, Urbinati, Salus, Elmi-Edonè, Battistini, Marechiaro el Miramar, Delfino, Le Dune - Tibidabo ex Rex, Mami, Nuova Pineta, La Pinetina, Sporting Beach, Cral PPTT - Orsa Maggiore, Atac Dopolavoro (coppia di edifici), Cral Istat - Miami. (segue) (Rer)