Ostia: piano utilizzo arenili arriva in commissione, ma consiglieri non votano, attendiamo Municipio (3)

- Per quanto riguarda invece le spiagge libere o libere con servizi il Pua prevede un importante passo in avanti. Dovranno essere il 50 per cento del totale in ogni settore, in modo da evitare che siano tutte concentrate in un'unica zona. "Le spiagge libere oggi - ha spiegato la tecnica del Campidoglio - sono concentrate solo a Capocotta e Castelporziano, invece le vogliamo distribuire omogeneamente su tutto il litorale". Il documento adesso dovrà andare in Regione Lazio per l'approvazione della valutazione ambientale strategica che potrebbe prendere anche più di un anno. Solo dopo potrà partire il confronto con associazioni e cittadini. "Farlo prima sarebbe inutile perché non sappiamo se e quanto verrà stravolto il progetto - ha spiega la dipendente capitolina - quindi termineremo la fase preliminare, poi trasmetteremo il Piano in Regione Lazio e poi partirà il dialogo. Poi partirà la fase di approvazione con 90 giorni per la conferenza di servizi e infine ci sarà il voto finale in Assemblea capitolina". (segue) (Rer)