Ostia: piano utilizzo arenili arriva in commissione, ma consiglieri non votano, attendiamo Municipio (4)

- A mettere a punto e gestire il sistemi di bandi sarà il X Municipio, con l'eventuale e probabile assistenza di Roma Capitale. La procedura a evidenza pubblica partirà dopo l'approvazione del Pua in Aula, e si metteranno a bando le concessioni procedendo per interi ambiti. Chi parteciperà ai bandi dovrà presentare un progetto di fattibilità tecnica ed economica garantendo servizi e pulizia anche nelle spiagge libere adiacenti. Una volta aggiudicata la concessione, in base al progetto definitivo si procederà alla conferenza di servizi, all'approvazione con delibera di Giunta e infine all'approntamento del progetto esecutivo e al via libera finale con determina dirigenziale. Uno degli aspetti più delicati dell'intera vicenda è la questione balneari. Il presidente della commissione capitolina Commercio Andrea Coia ha spiegato che "che è collegata alla famosa direttiva Bolkestein, bisogna comprendere se i bandi devono essere fatti immediatamente o meno. Su questo c'è un parere dell'Avvocatura capitolina. Il commercio su area pubblica - ha aggiunto - è stato espunto dalla legge ma i balneari no, quindi a rigor di logica in scadenza le concessioni devono andare a bando e si creano implicazioni temporali molto stringenti". (Rer)