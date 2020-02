Venezuela: Onu, una persona su tre non ha abbastanza cibo

- Una persona su tre in Venezuela ha difficoltà a portare cibo in tavola e consumare i valori minimi nutrizionali necessari per la sopravvivenza. Lo rivela un sondaggio condotto nel paese dal Programma alimentare mondiale (Wfp) su un campione di 8375 persone che hanno risposto a un questionario del Wfp. Lo studio rivela che un gran numero di venezuelani mangia solo cereali, radici o tuberi ogni giorno e che l'iperinflazione ha fatto sì che i loro stipendi non siano più sufficienti per acquistare i prodotti di base per una dieta ottimale. (segue) (Res)