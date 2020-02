Venezuela: Onu, una persona su tre non ha abbastanza cibo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Wfp, un totale di 9,3 milioni di persone, circa un terzo della popolazione, soffre di quella che viene tecnicamente definita "insicurezza alimentare moderata o grave". L'insicurezza alimentare è definita come "un'insufficiente assunzione di cibo, che può essere transitoria (quando si verifica in tempi di crisi), stagionale o cronica (quando accade continuamente)". Lo studio evidenzia che la mancanza di cibo è un problema in tutto il paese. Il Wfp garantisce di aver avuto garanzia di "piena indipendenza" per progettare e condurre la ricerca sul campo di aver avuto accesso in tutto il Paese "senza alcun impedimento o ostruzione". I risultati sono stati condivisi con il governo del Venezuela. "Il Wfp spera di continuare il dialogo con il governo del Venezuela e di avere conversazioni incentrate su come portare aiuto a coloro a cui non è garantito il cibo", ha affermato l'agenzia in una nota. (segue) (Res)