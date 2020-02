Venezuela: Onu, una persona su tre non ha abbastanza cibo (3)

- Il sondaggio mostra che il 74 per cento delle famiglie ha dovuto adottare "strategie di sopravvivenza" per avere cibo. Il 60 per cento ha dovuto diminuire le porzioni dei pasti, il 33 per cento ha accettato di lavorare in cambio di cibo e il 20 per cento ha dovuto vendere beni per poter acquistare cibo. In media il consumo di carne, pesce, uova, frutta e verdura è inferiore a tre giorni alla settimana. Il problema non è tanto la disponibilità di cibo, ma la difficoltà di ottenerlo. Sette persone su dieci hanno dichiarato infatti che il cibo è sempre disponibile, ma che è difficile acquistare a causa del prezzo elevato rispetto al loro reddito. (segue) (Res)