Venezuela: Onu, una persona su tre non ha abbastanza cibo (4)

- Oltre alla mancanza di cibo, il sondaggio mostra anche interruzioni nei servizi di elettricità e acqua e conclude che quattro famiglie su dieci subiscono interruzioni quotidiane di elettricità e il 72 per cento soffre una fornitura di gas irregolare. Il 40 per cento delle famiglie ha avuto interruzioni ricorrenti nel servizio idrico, quindi le famiglie devono utilizzare strategie alternative come l'acquisto di acqua in bottiglia o l'uso di camion cisterna per accedere all'acqua potabile. Il 25 per cento delle famiglie non ha avuto un accesso stabile all'acqua potabile. (Res)