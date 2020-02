Milleproroghe: Malan (FI), è trionfo non trasparenza M5s e governo

- Il vicepresidente vicario dei senatori di Forza Italia, Lucio Malan, nell'Aula del Senato si è detto non scadalizzato dallo strumento del Milleproroghe che tutti i governi hanno utilizzato ed utilizzeranno. Il parlamentare azzurro lo ha affermato nel corso del dibattito sulla fiducia al dl Milleproroghe a palazzo Madama. "Mi scandalizzano, invece - ha proseguito - gli innumerevoli e disomogenei argomenti contenuti in questo decreto, scritto con tutta evidenza solo dai capi partito della maggioranza escludendo ogni possibilità per i parlamentari, di maggioranza ed opposizione, di proporre modifiche. E dire che i Cinque stelle, quando erano all'opposizione, protestavano energicamente accusando chi governava di fare cattiva politica, di approvare solo marchette e di non essere trasparente". (segue) (Com)