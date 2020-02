Milleproroghe: Malan (FI), è trionfo non trasparenza M5s e governo (2)

- "Orbene, questo decreto è esattamente la prova del trionfo della non trasparenza e del mancato rispetto del Parlamento che viene messo sul fatto compiuto, del prendere o lasciare. I Cinque stelle avevano torto quando protestavano o hanno torto adesso?", ha chiesto Malan. "Andando nel merito del provvedimento, osservo che l'aspetto più deteriore sono le mancate proroghe non previste nel decreto: su tutte brilla quella sull'abolizione della prescrizione, sul processo a vita cui saranno costretti i cittadini indagati e sotto processo. E poco importa a questo governo se per errori giudiziari lo Stato è costretto a pagare risarcimenti milionari ai cittadini che subiscono la violenza della privazione illegittima della libertà. Importante è - ha concluso il senatore FI - andare avanti a testa bassa". (Com)