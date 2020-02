Mantova: teme coronavirus, evade dai domiciliari per fare la spesa

- Evade dai domiciliari per fare la spesa, temendo il rischio di un'eventuale quarantena a causa del coronavirus. Si sarebbe giustificato così l'uomo scoperto dai carabinieri di Ostiglia, in provincia di Mantova, lontano dalla sua abitazione nonostante fosse ristretto al regime degli arresti domiciliari. Il detenuto, a cui già erano concesse due ore mattutine di franchigia poiché, solo in casa, badasse alle necessità minime, è stato pizzicato lontano dall'abitazione fuori dall'orario previsto e ritrovato nei pressi di un supermercato. Ai militari ha fornito la sua spiegazione che però non è bastata a evitargli un'ulteriore condanna a quattro mesi di reclusione. (Ren)