Milano: albero cade su corso Sempione per forte vento, nessun ferito

- Oggi in Corso Sempione a Milano, a causa del forte vento, un grosso albero si è sradicato cadendo sulla strada, fortunatamente senza ferire nessuno. Una macchina parcheggiata è stata danneggiata. Sul posto sono intervenuti tre automezzi dei Vigili del fuoco di Milano con 9 persone, che hanno lavorato per circa 2 ore per liberare la strada chiusa al traffico per sicurezza. L’intervento è iniziato alle 12,30 circa fino alle 14,30. (com)