India: disordini a Nuova Delhi, 27 vittime e 106 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito ancora il numero dei morti nei disordini in corso da domenica nel distretto nord-orientale di Nuova Delhi: sarebbero 27 secondo quanto riferito dalla stampa indiana sulla base di fonti degli ospedali Guru Teg Bahadur e Lok Nayak; tra loro un agente dell’Intelligence Bureau e uno della polizia. I feriti sono più di 250. La polizia ha reso noto di aver aperto 18 fascicoli Fir (First information report), i rapporti informativi che danno l’avvio alle indagini, e di aver effettuato 106 arresti. Proprio oggi il consigliere per la Sicurezza nazionale, Ajit Doval, aveva dichiarato che la situazione era “sotto controllo”. Il capo del governo del Territorio di Nuova Delhi, Arvind Kejriwal, ha chiesto che venga schierato l’Esercito. All’origine ci sono gli scontri tra manifestanti pro e contro la nuova legge sulla cittadinanza, Citizenship (Amendment) Act o Caa, promulgata a dicembre, che prevede un iter più rapido per induisti, giainisti, cristiani, sikh, buddisti e parsi scampati a persecuzioni religiose in Bangladesh, Pakistan e Afghanistan. (segue) (Inn)