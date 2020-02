India: disordini a Nuova Delhi, 27 vittime e 106 arresti (2)

- A Jafrabad, Maujpur, Chandbagh e altre zone del nord-est della città i manifestanti violenti hanno lanciato sassi e usato altre armi e hanno appiccato roghi ad auto e abitazioni, tra l’altro in concomitanza con la visita del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (24-25 febbraio). Tra lunedì sera e ieri il ministro dell’Interno, Amit Shah, ha convocato tre riunioni di emergenza. Fino al 24 marzo nel distretto è stato imposto il divieto di riunioni di più di quattro persone, in base alla sezione 144 del Codice di procedura penale. Sulle strade, inoltre, sono state erette barricate per cercare di prevenire nuovi contatti tra gruppi di manifestanti di opposte fazioni e sono state dispiegate forze antisommossa. (Inn)