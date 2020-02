Russia-Italia: visita Scalfarotto, positivi riscontri ricevuti da operatori russi

- Il sottosegretario di Stato al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Ivan Scalfarotto, ha partecipato alla fiera Collection Première di Mosca: il più importante salone moda della Russia e dell’Europa orientale. Lo si apprende da una nota della Farnesina, secondo la quale sono stati “molto positivi i riscontri ricevuti dagli operatori russi e bielorussi per un comparto come quello della moda italiana, che nel 2019 ha realizzato in Russia un fatturato pari a 1,4 miliardi di euro registrando una crescita delle esportazioni pari al 2,2 per cento rispetto all’anno precedente”. “L’Italia si conferma nel 2019 al secondo posto come paese fornitore di moda nella Federazione Russa”, ha dichiarato Scalfarotto, aggiungendo che si tratta di “un mercato che rappresenta grandi opportunità per le imprese italiane”. “Stiamo lavorando insieme agli importatori e ai distributori russi affinché la qualità e la creatività dei nostri prodotti possa essere sempre più riconosciuta e apprezzata.”, ha aggiunto. Secondo quanto riportato dalla nota, al padiglione italiano alla fiera erano rappresentanti oltre 100 brand del lusso Made in Italy, grazie al lavoro svolto dall’Agenzia Ice in collaborazione con Ente moda Italia e Sistema moda Italia. Nel pomeriggio, Scalfarotto ha visitato la sede di Mosca di Ice e lo stabilimento Barilla di Solnechnogorsk. (Com)