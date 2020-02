Coronavirus: vertici ministero Istruzione incontrano sindacati

- Questa mattina il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, il viceministro Anna Ascani e il sottosegretario Giuseppe De Cristofaro hanno incontrato al Ministero le organizzazioni sindacali della scuola e della dirigenza scolastica per fare il punto sulla gestione del coronavirus con riferimento specifico al mondo dell’istruzione.Lo riferisce lo stesso Ministero in una nota. "Un confronto importante - sottolineano Azzolina, Ascani e De Cristofaro - per una gestione condivisa di una situazione eccezionale, in cui si stanno prendendo a poco a poco decisioni che impattano sulla vita scolastica. Il confronto proseguirà nelle prossime ore anche attraverso la collaborazione per la produzione di informazioni utili per le scuole. Ringraziamo le forze sociali che stanno offrendo disponibilità e collaborazione. In questo momento la comunità educante è solida e unita. E sta dimostrando di esserlo".(Com)