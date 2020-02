Coronavirus: ebay, collaboriamo con Gdf e agiamo nei confronti di violazioni, prezzi decisi da venditori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento all'indagine penale relativa agli oggetti venduti su eBay.it a prezzi gonfiati a seguito dell’emergenza coronavirus in Italia, eBay conferma che sta collaborando con le forze dell’ordine nel rispetto di tutte le norme vigenti. eBay è una piattaforma che mette in contatto venditori e acquirenti: i prezzi dei singoli prodotti sono decisi in autonomia dai venditori, professionali e privati, che vi operano, nondimeno l’utilizzo del nostro sito comporta il divieto di violare la legge, i diritti altrui o le nostre regole e agiamo nei confronti di eventuali violazioni. Lo comunica una nota diffusa da ebay.(Com)