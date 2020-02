Coronavirus: incontro ad Aosta tra Regione, sindacati e imprese

- Il Governo della Regione autonoma Valle d’Aosta ha incontrato oggi i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e i referenti della Chambres des entreprises per illustrare le misure di contrasto all’emergenza coronavirus messe in atto sul territorio valdostano. Come si legge in una nota ufficiale, la presidenza della Regione ha sottolineato che, al momento, non sono state attivate iniziative restrittive di alcun tipo in quanto, sul nostro territorio, non sono presenti casi conclamati. Da parte dei sindacati vi è stata la richiesta che la Regione possa coordinare l’informazione, legata al comparto pubblico ma anche per quello privato, sulla necessità di dotare tutti i presidi e gli sportelli aperti al pubblico delle necessarie protezioni sanitarie e di una completa informazione agli operatori e agli utenti per quanto attiene alla prevenzione. (segue) (Ren)