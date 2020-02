Coronavirus: incontro ad Aosta tra Regione, sindacati e imprese (2)

- Nel corso dell’incontro è inoltre emerso come, in maniera negativa, la Valle d’Aosta, pur essendo al momento un territorio nel quale non vi sono a oggi casi conclamati, viene inevitabilmente penalizzata dalla situazione emergenziale nazionale e internazionale, in particolar modo per quanto attiene il settore turistico. A margine della riunione, è stata annunciata la convocazione, per domani,, del consiglio delle politiche del lavoro per le prime valutazioni dell’impatto economico e occupazionale della crisi sulle diverse realtà lavorative e datoriali presenti sul territorio valdostano. L’obiettivo, sottolineato anche dal Presidente della Chambre, è quello di coordinarsi e avere un dossier unico da presentare, come sistema Valle d’Aosta, ai tavoli governativi che valuteranno gli interventi di sostegno ai comparti più penalizzati. (Ren)