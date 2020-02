Fca: Pichetto Fratin (FI), conferma del piano industriale sarà un bene per crescita Italia

- Gilberto Pichetto Fratin, senatore di Forza Italia, ritiene che la scelta di confermare i cinque miliardi di investimenti sugli stabilimenti italiani da parte di FCA è un "segnale importante per tutta l'economia italiana". In una nota il parlamentare azzurro quindi spiega: "Si temeva che con la prossima fusione con Psa si dovessero rivedere i piani di investimento invece così non è. Sarà un bene in termini occupazionali, di crescita economica e di capacità del sistema paese di restare concorrenziale sui mercati internazionali". (Com)