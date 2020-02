Messico: restituita alla Nigeria statua Ife importata illegalmente

- Il governo del Messico ha restituito alla Nigeria una scultura in bronzo della cultura Ife, attribuita al gruppo etnico Yoruba. Lo riferisce in una nota il ministero degli Affari esteri messicani, precisando che l'opera è stata intercettata dalle autorità doganali dell'aeroporto internazionale di Città del Messico, dove l'acquirente dell'opera la stava introducendo illegalmente nel paese. Le consultazioni avviate fra gli esperti dei due paesi e gli specialisti dell'Istituto messicano di Antropologia e Storia hanno permesso di identificare l'autenticità della statua e la sua provenienza. Nella nota, il ministero sottolinea che il governo messicano si oppone "fermamente" al traffico illecito di beni culturali, e che la restituzione della statua Ife è prova del suo impegno per la protezione del patrimonio culturale. Presente alla cerimonia di restituzione l'ambasciatore nigeriano in Messico, Aminu Iyawa, che ha ringraziato le autorità per il lavoro fatto.(Mec)