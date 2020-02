Ue: in Italia via dal sud 2 milioni di persone da 2002 a 2017, puntare su green e turismo

- Oltre 2 milioni di persone hanno lasciato le regioni meridionali italiane tra il 2002 e il 2017. Nel solo 2017 se ne sono andate più di 132 mila persone, di cui 66.557 giovani fra i quali i laureati erano il 33 per cento. Ma una risposta per incentivare l'occupazione potrebbe arrivare dalla green economy e dal turismo, entrambi sostenuti dai fondi europei. E' quanto ha scritto la Commissione europea nel suo report sull'Italia. L'esecutivo europeo sottolinea che il sud Italia è in ritardo in ricerca, sviluppo e innovazione la cui spesa, in percentuale al Pil, è più alta nel nord Italia. Le regioni più performanti (Piemonte, Emilia-Romagna e Provincia autonoma di Trento) spendono in ricerca e sviluppo oltre il triplo rispetto alla Calabria (0,52 per cento del Pil). Da qui discende anche il fatto che le regioni italiane differiscono ampiamente anche per l'occupazione nei settori ad alta tecnologia. Nel 2017, oltre 1 datore di lavoro su 2 nei settori ad alta tecnologia era nel nord Italia, mentre il 28,4 per cento lavorava nel centro Italia e solo il 15,2 per cento nel sud. (segue) (Beb)