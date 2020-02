Ue: in Italia via dal sud 2 milioni di persone da 2002 a 2017, puntare su green e turismo (2)

- Le politiche nazionali per stimolare la ricerca e l'innovazione tendono ad andare a nord, mentre la ricerca e l'innovazione nelle regioni meridionali sono sostenute principalmente da programmi cofinanziati attraverso i fondi strutturali dell'Ue, ma non sono in grado di invertire il divario. Questo è soprattutto dovuto al fatto che la base delle imprese nel sud è debole e la domanda di innovazione è scarsa. Secondo la Commissione, non sono state prese misure significative per affrontare questa sfida e, finora, il potenziale delle strategie per promuovere l'innovazione non è stato sfruttato appieno nel sud. Le regioni con alti tassi di disoccupazione subiscono, inoltre, una perdita di popolazione e di persone altamente qualificate. Una quota crescente della popolazione del sud, spesso giovane e con un alto livello di istruzione, migra al nord Italia o all'estero, principalmente verso altri paesi europei. Nel complesso, oltre 2 milioni di persone hanno lasciato le regioni meridionali italiane tra il 2002 e il 2017. Nel solo 2017, più di 132 mila persone hanno lasciato il sud, di cui 66.557 giovani, il 33 per cento dei quali era laureato. A fronte di questi dati, secondo la Commissione, gli incentivi per mantenere e attrarre le persone nel sud non sembrano essere molto efficaci. (segue) (Beb)