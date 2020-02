Ue: in Italia via dal sud 2 milioni di persone da 2002 a 2017, puntare su green e turismo (3)

- Una risposta potrebbe arrivare dal settore verde. La Commissione spiega che nel sud circa due terzi dei terreni agricoli vengono coltivati biologicamente e che il sud cattura circa il 50 per cento della produzione complessiva di elettricità da fonti rinnovabili. La Puglia è la regione leader in Italia in termini di fotovoltaico installato e di capacità eolica, pari al 13,2 per cento e al 24,5 per cento della produzione totale italiana. Nel settore eolico, invece, la Sicilia con il 18,3 per cento e la Campania con il 14,2 per cento della produzione totale, sono rispettivamente la seconda e la terza regione italiana per capacità installata. Nonostante ciò, la catena del valore energetica locale nel sud non è ben sviluppata, poiché la tecnologia e la maggior parte delle aziende provengono da altre parti d'Italia o d'Europa. Per la Commissione, il turismo potrebbe rappresentare un'altra opportunità di sviluppo per le aree rurali. Oltre un quinto della presenza turistica in Italia è registrato in zone rurali e, in questi territori, il turismo rappresenta una risorsa importante, in quanto impiega il 15,6 per cento dei dipendenti dell'industria locale e dei servizi, rispetto a una media nazionale del 2,1 per cento. Anche in questo caso, i fondi di coesione dell'Ue danno un sostegno al settore. (Beb)