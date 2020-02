Coronavirus: tensioni in Consiglio comunale di Milano su assenza di Sala, sindaco relazionerà lunedì (4)

- (Segue) Una posizione ribadita dal consigliere Matteo Forte: “Va chiarito un equivoco: qui non si tratta di una cortesia, si tratta di gruppi di minoranza che sono stati eletti, non sono qui perché sono tollerati dalla maggioranza, e vogliono esercitare le loro funzioni”, tra cui rientra la presentazione di mozioni urgenti. “Il problema non è discuterle, possiamo discuterle anche dopo Pasqua, ma esercitare le nostre funzioni di consiglieri comunali in quest’Aula. Siamo anche noi amministratori! Perché dobbiamo tutti essere proni alla mentalità che le assemblee comunali sono una perdita di tempo?”. “Quello del sindaco - ha concluso Forte - è un atteggiamento irresponsabile e populista perché considera i momenti del Consiglio comunale come degli accidenti, qualcosa che sarebbe meglio non avere, quasi come il virus”. Una posizione, quella del consigliere di Milano Popolare, con cui“indipendentemente dalla parte politica, dall'appartenenza politica, non si può che essere d’accordo”, secondo il leghista Massimiliano Bastoni. “Sala è un abile comunicatore, il sindaco di Facebook e di Instagram, molto sensibile ai post dei consiglieri di opposizione, tanto che io ho avuto l’occasione di dialogare con lui più attraverso i commenti su Facebook che in Consiglio comunale, ma in questo momento è un suo dovere scendere e riferire all’Aula”, ha aggiunto Bastoni, chiedendo infine una sospensione di dieci minuti dei lavori. (Rem)