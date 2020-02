Ue: Amendola a colloquio con ambasciatori, focus su temi di attualità e presidenza croata

- I temi di attualità europea e le priorità del semestre di presidenza croata sono stati al centro della colazione di lavoro con gli ambasciatori Ue, organizzata dalla presidenza di turno della Croazia. Secondo quanto riferisce una nota stampa, il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, ha fatto il punto della situazione sulla diffusione del coronavirus e le misure prese per contrastare l’emergenza. Amendola ha anche condiviso con gli ambasciatori del’Unione i risultati della riunione di ieri, martedì, 25 febbraio, con i paesi confinanti con l’Italia e con la Germania. “L’Italia - ha detto Amendola- sta gestendo la crisi in maniera sicura e sta mettendo a disposizione della comunità scientifica internazionale, e in particolare a quella di tutti i paesi dell'Ue, le informazioni epidemiologiche sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2 e i dati che abbiamo raccolto in questo modo. Da parte italiana si può contare sul massimo sforzo e professionalità per contenere il Covid-19 e arrivare ad una soluzione nei tempi più rapidi possibili". (segue) (Res)