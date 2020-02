Ue: Amendola a colloquio con ambasciatori, focus su temi di attualità e presidenza croata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’incontro di ieri, i ministri di Austria, Croazia, Francia, Germania, Italia, Slovenia, Svizzera e il rappresentante di San Marino hanno concordato mantenere le frontiere aperte; condividere e standardizzare le informazioni per i viaggiatori che rientrano dalle aree a rischio o che viaggiano verso di esse; condividere informazioni mediche ed epidemiologiche nonché informazioni sulle misure adottate per affrontare l'infezione; - standardizzare le informazioni da fornire ai professionisti e al pubblico, comprese eventuali informazioni comuni alle frontiere; - effettuare regolari conferenze telefoniche a livello di esperti e riunioni periodiche a livello ministeriale; non annullare a priori i principali eventi ma valutare caso per caso. La presidenza croata manterrà un costante coordinamento nell’ambito del Consiglio Epsco. (Res)