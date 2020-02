Speciale difesa: Yemen, bonificato campo minato Houthi in un quartiere residenziale di Hodeidah

- Le forze congiunte yemenite nella costa occidentale dello Yemen hanno scoperto un nuovo campo minato creato dal gruppo Ansar Allah, meglio noto come Houthi, all'interno di un quartiere residenziale nella periferia est della città di Hodeidah. I media militari delle forze congiunte yemenite hanno rivelato, in una nota, che il campo si estende per circa 500 metri nel quartiere di al Masna vicino ai mulini del Mar Rosso. La dichiarazione cita come fonte un esperto nel team del genio delle forze armate. Si afferma che un team di genieri ha iniziato a sminare il campo su richiesta degli abitanti del quartiere, per i quali le mine sono diventate un incubo che li perseguita. La scoperta e lo sminamento del campo rientrano negli sforzi per sorvegliare le aree liberate dai ribelli Houthi dello Yemen, in particolare i villaggi e i quartieri residenziali più colpiti, come il quartiere della città vecchia di Hodeidah, dove sono morte decine di persone durante l'ultimo periodo, la maggior parte delle quali donne e bambini a causa delle mine poste dalle milizie sciite nelle fattorie e nelle strade pubbliche prima di essere distrutte. Questo campo è il terzo campo minato del suo genere scoperto nello stesso quartiere, il più grande dei quali si estende su una superficie di due chilometri. (Res)